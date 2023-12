Una Fiorentina orrenda per gran parte della gara piega il Verona con Beltran. Decisivo Terracciano

FIORENTINA-VERONA 1-0 (78' Beltran)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta (71' Milenkovic), Ranieri, Biraghi; M. Lopez (46' Arthur), Mandragora (85' Mina); Ikone, Beltran, Sottil (46' Kouame); Nzola (46' Barak). Allenatore: Italiano.

90'+4 Finisce qui! La Fiorentina batte con enorme fatica il Verona, al termine di una gara piuttosto sconcertante. Viola che torna a pari con il Napoli in zona Champions

90' Saranno 4 i minuti di recupero

88' La Fiorentina prova ad addormentare il ritmo con il suo consueto giro palla

85' Ultimo cambio di Italiano, che sostituisce Mandragora con Mina

84' Verona un po' scosso ma che prova a reagire: destro dal limite e sfera ampiamente alta

78' GOOOOOLLLL!!!! BELTRANNN!!!! Ennesimo batti e ribatti in area e l'argentino trova lo spazio per calciare e batte Montipò grazie alla deviazione di Amione

77' Fiorentina che continua a stazionare nei pressi dell'area veronese, Kouame però prova uno scavino senza troppa convinzione e la palla esce sul fondo

74' Miracolo di Montipò stavolta! Sovrapposizione di Biraghi a sinistra e cross morbido che Mandragora gira al volo verso la porta ma il portiere gialloblù blocca in due tempi

72' Quarto cambio per la Fiorentina: esce Quarta ed entra Milenkovic, forse per provare a sfruttare l'"effetto difensori"

69' Ancora pericoloso il Verona e decisivo Terracciano! Corner regalato da Quarta. Sugli sviluppi spizzata di Hien a scavalcare il portiere viola che però si esalta con un gran tuffo

67' Bel movimento di Arthur, che se non altro dà più ossigeno e continuità alla manovra viola: lo trattiene Dawidowicz, ammonito

66' Bel pallone verticale di Kayode per Ikoné che arriva sul fondo, cerca il cross ma lo calibra male, palla sul fondo

65' Si prende un giallo per proteste Barak, dopo che l'arbitro Ferrieri Caputi aveva sanzionato come falloso un contrasto tra Kouame e Amione

62' Punizione da zona insidiosa battuta da Biraghi ma il pallone sfila oltre Beltran e finisce sul fondo

61' Insidiosa la Fiorentina con Ikoné! Kouame cercando il tiro al volo provoca un rimbalzo beffardo che scavalca Magnani e il francese prova la zampata sotto misura ma Montipò chiude tutto in uscita

58': Beltran mette corto in area di rigore per Barak. Al momento del controllo, l'ex gialloblu si trova circondato e non riesce a sfondare per vie centrali.

55': Chiaramente con l'uscita di Nzola, Beltran è stato spostato più avanti, nel ruolo di punta centrale, con Barak sulla trequarti. L'argentino però non è che abbia toccato molti palloni quest'oggi.

52': Rasoterra di Suslov dai venti metri. Terracciano si stende in terra e blocca il pallone. Conclusione poco insidiosa.

51': Cross di destro di Biraghi sul secondo pallo dove c'è stato l'inserimento di Mandragora che, per un soffio, non arriva sul pallone.

48': Suslov se ne va sulla sinistra, pallone in mezzo respinto in tuffo da Terracciano, ad anticipare tutti in uscita.

47': Ikone sterza verso il centro, in area di rigore del Verona, e calcia sinistro alto rispetto alla porta difesa da Montipò.

46': Triplice cambio nella Fiorentina, con Arthur, Barak e Kouame in campo, al posto rispettivamente di Lopez, Sottil e Nzola. Amione per Magnani nel Verona.

45'+1': Arriva il fischio dell'arbitro, si va all'intervallo sullo 0-0, ma la Fiorentina deve dire grazie al proprio portiere se è ancora in parità.

45': Un solo minuto di recupero.

44': Colpo di testa ravvicinato di Folorounsho che si libera della marcatura di Ranieri. L'attaccante veronese per fortuna non centra la porta difesa da Terracciano. Sfuma un'altra chance importante per i gialloblu.

41': Calcio di punizione per il Verona sui 25 metri. Parte Suslov che mette però alto con il sinistro.

39': Prima iniziativa di Ikone nel match, il francese arriva sul fondo e mette dentro per Sottil. La palla però viene messa in angolo da un difensore veronese.

36': Il secondo ammonito della partita è Biraghi, che letteralmente placca un avversario sulla trequarti.

35': Ci prova ancora Ngonge, dal vertice sinistro dell'area di rigore, parte un sinistro che finisce di poco alto.

34': Fa molta fatica a centrocampo Lopez che per il momento è fuori dal gioco.

31': Altra grande parata di Terracciano; Folorounsho mette una palla rasoterra verso il centro dell'area dove arriva Ngonge che calcia a colpo sicuro, ma il portiere viola respinge la conclusione dai sette metri.

29': Torna ad essere pericoloso il Verona con Lazovic che mette al centro per la testa di Djuric. Incornata ravvicinata dell'attaccante gialloblu e bella risposta di Terracciano. Tutto vanificato dal fuorigioco di partenza di Lazovic.

26': Mentre Italiano si mette a discutere con qualcuno in tribuna ("Calma, calma"), Nzola non riesce ad arrivare al tiro, nonostante gli sia arrivata una buona palla in area di rigore.

23': Fortunatamente la Fiorentina sembra aver superato lo sbandamento iniziale e ora tiene il possesso del pallone e guadagna sempre più campo.

20': Ora piovono cross in area veronese; Mandragora mette dentro per Nzola che viene contrastato mentre salta di testa in posizione ravvicinata rispetto alla porta avversaria. Palla che termina fuori e l'ultimo tocco è proprio del viola.

18': Punizione dalla sinistra, calciata da Biraghi sul secondo palo. Nzola stoppa il pallone e mette in fondo al sacco. La rete viene però annullata perché l'ex Spezia aveva toccato il pallone con il braccio sul controllo.

16': Mandragora lancia lungo su Nzola, che sgomita con un avversario, ma è una palla comoda per Montipò quella lanciata dal centrocampista viola. Il tutto mentre Beltran veniva incontro all'azione, chiara disposizione della Fiorentina con l'argentino sulla trequarti.

13': Palla vagante in area di rigore veronese con Montipò che esce, in maniera incerta, per anticipare Nzola. Ferrieri Caputi fischia una punizione per i gialloblu che non c'era.

10': Fa fatica la squadra ad impostare contrariamente al solito. Senza Arthur il centrocampo gigliato perde molto in fase di costruzione

8': Clamorosa occasione per il Verona con Ngonge che calcia dal limite dell'area piccola e che coglie il palo esterno a Terracciano battuto. C'è stata anche la deviazione, decisiva di un giocatore viola, per questo è angolo.

5': Fiorentina che però subisce l'azione del Verona, la squadra di Italiano è in affanno in questi primi minuti.

3': Terracciano rimedia all'errore parando il rigore calciato da Djuric e poi compie un'altra bella parata su Suslov. Si resta sullo 0-0.

2': Terracciano viene ammonito per il fallo fatto su Folorunsho.

1': Terracciano commette un'ingenuità con eccessiva confidenza col pallone e commette fallo da rigore. L'arbitro indica il dischetto dopo essere andato a rivedere l'azione al monitor.

Continua la corsa anche in campionato per la Fiorentina, che ha davanti a sé una super occasione per aggiungere punti al suo bottino, in un match sulla carta alla portata, contro il Verona di Baroni. Partita trappola perché la pressione è tutta sulle spalle viola e Italiano non ha certo il suo miglior undici a disposizione. Fischio d'inizio alle agli ordini dell'arbitro Ferrieri Caputi.

