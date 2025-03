Intervenuto a Radio Bruno, l'ex centrocampista cileno della Fiorentina David Pizarro ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua esperienza gigliata, per poi proiettarsi sul momento attuale della squadra viola.

‘Col Var sarebbe stata un’altra storia, vorrei rigiocare la finale di Coppa Italia'

“Vorrei rigiocare la finale di Coppa Italia, abbiamo anche avuto la palla del 2-2 con Ilicic, ma se avessimo segnato non so se saremmo usciti dallo stadio…(ride ndr). Per ciò che si era creato non era una partita di calcio, mi ero spogliato e volevo fare la doccia, non si doveva giocare più. Invece siamo entrati imbambolati e abbiamo preso gol subito. Avevamo una grande Fiorentina ma non c’era il quarto posto Champions e anche il Var, ricordiamolo…Nel 2012 è stato l’anno in cui mi sono divertito di più giocando a calcio, a Firenze mi sono trovato benissimo fin da subito e ringrazio i fiorentini per l'affetto. Mi è mancato solo un titolo e per quanto abbiamo dato sul campo l'avremmo meritato. Consiglio di rimandare i giocatori ai Viola Club, è essenziale per avvicinarli ai tifosi”.

‘Mancanza di continuità porta a problemi, la Fiorentina è più forte del Panathinaikos ma…’

"La Fiorentina attuale oggi manca un po' di continuità e questo porta a problemi. Dopo le feste natalizie si è persa di nuovo nel gioco e nei risultati. Quando è così si fa fatica nel rendimento. Conoscendo il palato fine del fiorentino non credo che i tifosi siano soddisfatti. Col Lecce, l'ultima partita che ho visto quest'anno, non mi è piaciuta per niente. Panathinaikos? Son partite che contano tantissimo, quando ci si parla prima della partita è un buon segno dentro il gruppo, la sfida è alla portata. La Fiorentina è molto più forte del Panathinaikos. Mi piace Fagioli, si è un po' perso ma la piazza può aiutarlo. Mi aspetto tanto da Zaniolo, lo conosco dai tempi della Roma, ha una qualità importante che può dar mano alla squadra. Nel momento in cui gli toccherà entrare in campo deve dimostrare il suo valore".