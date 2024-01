Bettarini: "Il progetto del Franchi è una cosa seria, Nardella sta facendo il bene di Firenze. Salvini? Si commenta da solo"

L'assessore comunale Giovanni Bettarini è intervenuto a Toscana TV, partendo da una risposta a Matteo Salvini: “Non merita risposta, perché mantengo quello che dico. Un ministro che sbaglia le fonti di finanziamento, promettendo aree nuove quando ci sono 150 milioni di euro dati dallo Stato per un progetto pubblico, lanciando una proposta basata sul nulla, si commenta da solo. Il progetto del ‘Franchi’ è una cosa seria, ha un senso urbanistico e si tratta di un pezzo di città, per giunta la funzione di pregio di Campo di Marte. Non sto a rispondere a chi non sa nemmeno a cosa corrisponde”.

“Viene fuori un grande lavoro”

Sul nuovo ‘Franchi’: “Il grande lavoro del sindaco Nardella è portare le risorse in città. Il progetto Arup è meraviglioso, di grande livello. Pensate che distretto sportivo fantastico sta venendo fuori a Campo di Marte. Risorse rimanenti? Registro che a Venezia il Governo poi le ha restituite. Ci dovrebbe essere un risveglio da parte di tutti”.

“Nardella fa il bene di Firenze”

E aggiunge: “Nardella è arrivato per fare il bene della città, parlando con i tifosi e trovando le soluzioni tecniche. Una cosa è parlare, un'altra riuscire anche a trovare soluzioni, per giunta quelle che piacciono a tutti”.