Caputi: "Sono deluso da tutte le italiane. La Fiorentina ha fatto bene, le altre..."

Il mercato della Fiorentina è molto attivo, soprattutto in entrata. Il club viola è tra i migliori in Italia per attività in questa sessione, considerando soprattutto le altre società di vertice.

Caputi premia la Fiorentina

Ne parla anche il giornalista Massimo Caputi a Tuttomercatoweb.com, premiando il lavoro viola: “Mi stanno deludendo pressoché tutte le italiane. La Fiorentina fa eccezione, finora ha fatto bene sul mercato”.

“Tra le italiane fa eccezione”

“A parte i viola e il Milan, le altre squadre cosa hanno fare? Poi è vero, l'Inter parte da campione, il Napoli è stato condizionato dagli infortuni, ma non è successo nulla. La Roma è indietro, si è vista soffiare i giocatori che voleva. Siamo a fine luglio e il mercato non è partito”.