L'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi sull'operato viola sul mercato, spaziando su alcuni singoli ed infine sulla scelta di Fabio Grosso per la panchina.

“Il mercato della Fiorentina sta andando in una direzione giusta, si vede che chi lo sta facendo è del mestiere e non si comprano giocatori a caso, tanto per prenderli. Lo scorso anno si è speso tanto senza vedere risultati, ora la Fiorentina sta spendendo con testa acquistando calciatori che devono esaltare il gioco di Grosso, che Paratici conosce bene. Sono fiducioso”.

“Il calcio di oggi va nella direzione di valorizzare la spinta dei terzini e penso che il gioco di Grosso punti molto sugli esterni bassi, per poi in fase offensiva trovare assist. A Gosens e Dodô questo è mancato lo scorso anno. Certo, poi conta anche la fase difensiva, non bisogna dimenticarsi di saper difendere”.

‘Non ho capito ancora la vera versione di Kean’

“Di quale Kean stiamo parlando? Non ho ancora capito quale sia la vera versione di questo calciatore. Se quella del primo anno o dello scorso. Se arriva un’offerta da 40 milioni per il Kean della passata stagione, si vende e se ne cerca un altro. Non ho capito l’atteggiamento dello scorso anno del calciatore, poi era sempre infortunato, out a causa dei problemi alla tibia. Se vuole rimanere a Firenze deve dare molto di più”.

‘Fare meglio dello scorso anno… ci vuole poco’

"Grosso è giovane ma ha già fatto esperienza all’estero, le pressioni le sa reggere, è un campione del mondo. Gli allenatori diventano bravi coi risultati e l’esperienza, ma mi piace. Obiettivi? Fare meglio dell’anno scorso ci vuole poco… ma è presto per parlarne. Credo che la squadra però potrà lottare per un posto in Europa”.