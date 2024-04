Zangrillo: "Sarebbe doloroso perdere Gilardino, ma è una questione delicata. Vi posso dire che..."

E' entusiasta Alberto Zangrillo dopo la netta vittoria sul Cagliari, ma il presidente del Genoa deve ancora risolvere il rebus sul futuro di Alberto Gilardino sulla panchina del Grifone. Il tecnico, finito nel mirino della Fiorentina per il post Italiano, è bramato dal club di Commisso, che però potrebbe essere costretto a cercare un piano B. Sentite infatti cosa ha dichiarato Zangrillo a DAZN:

“Sono dalla sua parte, ma…”

"Il merito di questa bella stagione è totalmente attribuibile a Gilardino e alla squadra, oggi in tribuna c'era Spors che è un grande talento che ha saputo costruire una straordinaria squadra. Io voglio bene a Gilardino, quando c'è stato da tutelarlo l'ho fatto in prima persona, sono dalla sua parte ma è una materia delicata".

“Sarebbe doloroso perderlo”

“Bisogna sentire la sua volontà, la squadra stasera ha giocato con e per lui, ha saputo creare un grande gruppo. Sarebbe doloroso perderlo, ma credo che ci siano tutte le condizioni per programmare il futuro con lui. Questo lo posso dire come un annuncio quasi ufficiale”.