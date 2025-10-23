Europa League: senza Italiano, il Bologna passa in Romania. Primo successo europeo verso la Fiorentina
In contemporanea con la Fiorentina, che ha vinto contro il Rapid Vienna, ha giocato la prossima avversaria della squadra viola: il Bologna. I rossoblù arrivano bene al Franchi, ottenendo il primo successo in Europa League della loro stagione.
Il Bologna arriva bene a sfidare la Fiorentina
Dopo il ko a Birmingham e l’amaro pareggio contro il Friburgo, i ragazzi di Italiano (oggi assente perché ricoverato per polmonite, presente il vice Niccolini) vincono per 2-1 in Romania, in casa dell’FCSB. Per il Bologna arrivano due gol nell’arco di dodici minuti, realizzati da Odgaard e Dallinga. Dopo aver dominato la prima mezz’ora, gli ospiti subiscono la reazione avversaria e in avvio di ripresa Bîrligea dimezza lo svantaggio. Ma non basta per impensierire i rossoblù, che vanno vicini anche a chiudere il match.
Primo successo europeo rossoblù: battuto l’FCSB
Con questo successo il Bologna va a quota 4 punti in classifica generale di Europa League; la prossima in questa competizione sarà in casa contro il Brann. Ma intanto c’è il ritorno in campionato e domenica sarà proprio a Firenze contro la Fiorentina.