Lo strepitoso rendimento di Dodô non passa inosservato in patria: l'esterno della Fiorentina è tra i pre-convocati del Brasile

Grande soddisfazione in arrivo per Dodô. L'esterno della Fiorentina sta attraversando un momento di forma strepitoso, sicuramente il migliore da quando veste la maglia viola, tanto che Palladino non lo toglie mai dal campo nelle gare di campionato (a discapito di Kayode, ormai lontanissimo dal minutaggio della scorsa stagione).

Convocazione in arrivo dal Brasile

Dell'ottimo rendimento di Dodô si è accorto anche il ct Dorival Junior che, secondo quanto riportano i media brasiliani, lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali in programma a novembre.

Un sogno che si realizza

Nei prossimi giorni verrà comunicata la lista definitiva dei convocati del Brasile, e vedremo se Dodô sarà confermato e partirà effettivamente con la Selecao. Per lui si tratterebbe di una gioia incommensurabile, considerando che andare in Nazionale è sempre stato uno dei suoi più grandi desideri.