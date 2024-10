Le ultime dal Viola Park: Pongracic non sarà l'unico assente in difesa. Alcuni dubbi da sciogliere per Palladino

Ultimi allenamenti per la Fiorentina prima della gara di domani contro il Genoa, a Marassi. Palladino deve fare i conti con diversi acciaccati, a partire da Comuzzo che ieri si è allenato a parte che il tecnico viola - come riporta Radio Bruno Toscana - spera di recuperare almeno per portarlo in panchina (anche se Martinez Quarta è candidato a sostituirlo).

Nessuna novità su Pongracic, ma non sarà l'unico assente in difesa

Convocazione da escludere invece per Mandragora e Pongracic: su quest'ultimo, ancora, nessun segnale di novità. Dopo l'infortunio di San Gallo sarà inoltre ancora out Moreno, mentre resta in dubbio Cataldi: l'impressione è che anche lui, come Comuzzo, possa partire con la squadra ma sedersi in panchina, con Martinez Quarta e Richardson pronti a scendere in campo dal primo minuto.