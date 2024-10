Quarta e Richardson si scaldano. Una possibilità per Kayode?

E' una giornata quella di oggi che potrebbe servire a chiarire determinate situazioni in casa Fiorentina.

Acciaccati

Pietro Comuzzo e Danilo Cataldi, purtroppo, non sono usciti benissimo dalla partita con la Roma e loro presenza contro il Genoa non è certa. Per questo motivo si stanno già scaldando Lucas Martinez Quarta e Amir Richardson per prendere il loro posto in campo.

Una chance a Michael?

Ma non è finita qui. Per il Corriere dello Sport-Stadio anche Michael Kayode potrebbe avere delle chance di giocare fin dall'inizio a Marassi. In questo caso sarebbe Dodô a lasciare il posto, giusto per tirare un po' il fiato.