Parisi inizia sgasando l’anno nuovo e ora vuole convincere. E già dalla Coppa Italia…

L’ingresso di Fabiano Parisi ha dato vitalità e nuova linfa alla Fiorentina a Sassuolo, pur senza riuscire a favorire il pareggio della squadra. Il laterale campano è entrato col piglio giusto dando finalmente vita alla corsia mancina, dopo una prestazione da ectoplasma di un Brekalo con le valigie in mano. Il classe 2000 ex Empoli già da oggi in Coppa Italia col Bologna dovrebbe ottenere una maglia da titolare, scalzando il croato che ha ampiamente deluso le aspettative.

C’è attesa di vederlo agire in posizione più avanzata

Parisi ha già agito più avanti sulla corsia mancina, ai tempi dell’Avellino, essendo in possesso di grandi qualità nell’uno contro uno e rapidità che gli permette di avere la meglio sui diretti avversari. I suoi spunti hanno messo in difficoltà il Sassuolo, bellissima la palla radente messa al centro, purtroppo per nessuno, che ha evidenziato ancora una volta l’assenza offensiva degli avanti viola nell’area di rigore avversaria. Non mancano però intraprendenza e personalità al giocatore.

Dopo le difficoltà ora serve convincere

Adattato sulla fascia destra per necessità, Parisi ha faticato ad offrire prove convincenti ma potendo finalmente agire sulla propria corsia privilegiata potrà iniziare a rimettersi in sesto. Il terzino di Solofra ha faticato contro il Parma lo scorso 6 dicembre, per poi crescere contro il Ferencvaros la settimana successiva. Adesso Parisi si prepara a tornare titolare dopo quasi un mese di panchina, anche se non nel suo ruolo classico, e proverà certamente a convincere per guadagnare sempre maggiore spazio dimostrando la bontà dell’investimento della Fiorentina.