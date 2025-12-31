Il breve addio di Christensen: il danese si dà il cambio con Martinelli?

La scorsa estate Oliver Christensen è rimasto fuori dal progetto tecnico della Fiorentina, che l’ha ceduto in prestito secco allo Sturm Graz fino a fine dicembre. Gli austriaci attendevano il recupero dall’infortunio del titolare, il russo Khudyakov, e si sono cautelati col portiere viola. Christensen lascia l’Austria con 22 presenze totali e 30 reti incassate, 7 invece le porte inviolate. Il suo prestito allo Sturm scade ufficialmente a fine dicembre.

Un ritorno… con quali prospettive?

L’ex Herta Berlino ha un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2028, ma l’amore con Firenze non è mai sbocciato. Adesso è da capire quale sarà il futuro del calciatore, che allo stato attuale potrebbe nuovamente finire ai margini della rosa, vista la presenza di De Gea come titolare, di Martinelli come secondo e Lezzerini come terzo, a meno che non si liberi spazio per lui e si decida di dargli fiducia con una gerarchia diversa.

Valutazioni in corso

L’attuale vice De Gea, il classe 2006 Tommaso Martinelli, finora ha trovato spazio in Conference League, totalizzando 2 presenze, contro Mainz e Losanna. Qualora il prodotto del vivaio gigliato si sposti in prestito per avere maggiore spazio e continuità e fare esperienza, è anche possibile che si valuti una promozione di Christensen a secondo portiere.