Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi su varie tematiche a tinte viola, dal centrocampo della Fiorentina fino a Sebastiano Esposito.

‘Sohm ha qualità fisiche che mancano alla mediana viola’

“La Fiorentina sta cercando Sohm del Parma, centrocampista che ha qualità fisiche che mancano al centrocampo viola. Mandragora è un ottimo giocatore che viene da una stagione super, dà sempre il suo contributo, ora però è in discussione perché non è adatto al calcio di Pioli. Se lo cederei? I calciatori che non sono funzionali possono partire, a meno che l'allenatore non si opponga. Se offrono 10-12 milioni per un calciatore in scadenza, può partire. In mediana ci sarà una profonda rivoluzione. Sohm-Bernabè assomigliano a Bennacer-Kessiè del Milan di Pioli; logico che se punti su un tecnico così, a centrocampo ti servono determinate caratteristiche, calciatori che siano duttili”.

‘Giusto che Pioli valuti i prestiti, ma sarà difficile cedere alcuni elementi’

“Folorunsho a Firenze ha pagato il fatto che Palladino non abbia capito come utilizzarlo, e in viola non è stato nè carne nè pesce. Si è perso per colpa del tecnico, che ha pensato potesse fare ciò che faceva Bove. Lo scorso anno ha fatto cambiare tantissimi calciatori alla società, senza che questo portasse i risultati sperati. È giusta l'idea di far valutare i prestiti di rientro a Pioli, una serie di calciatori passati già da Italiano e anche Palladino. Un allenatore sa capire se un elemento possa servirgli o meno, dopodiché occorre far cassa con certi giocatori. Serve cederli con operazioni intelligenti, senza aspettare sempre gli ultimi giorni di mercato anche se non è semplice con alcuni, vedi Kouame: guadagna 1.7 milioni, chi te lo prende?”.

“Sebastiano Esposito mi piace molto, anche da subentrante con l'Inter sta facendo vedere giocate non banali, seppur nel caso di una squadra in difficoltà. A Empoli ha mostrato tecnica, intelligenza, una seconda punta che potrebbe anche dialogare bene con Kean, vede bene l'azione. Magari la Fiorentina lo prendesse, può crescere ancora in viola, si dovranno giocare tante partite e se capisse come farsi trovare pronto potrebbe essere determinante, imparando da elementi come Kean e Gudmundsson”.