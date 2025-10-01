C'è il rebus portiere, ma il centravanti è già stato designato!
Lanciare Martinelli o, visto il periodo, confermare De Gea tra i pali? C'è il rebus portiere per la Fiorentina alla vigilia dell'impegno di Conference League contro il Sigma Olomouc.
Pressioni e leadership
Visto il calendario dei viola nel maxi girone forse i cechi rappresentano gli avversari più deboli, però c'è molta pressione riversata sulla squadra allenata da Pioli e quindi potrebbe essere necessario schierare tutti gli elementi che sono anche leader nello spogliatoio, come il portierone spagnolo.
Il centravanti c'è!
Pochi dubbi invece intorno al centravanti: in assenza di Kean, squalificato, dovrebbe giocare Piccoli, in teoria in solitaria supportato da uno o più trequartisti. Tutto questo a meno che il tecnico non decida di schierare le due punte rimettendo in gioco, in questo caso anche il buon, vecchio, Dzeko.