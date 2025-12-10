Kean-Fiorentina, sarà addio già a gennaio? Occhio a possibili offerte dalla Premier League

La stagione della Fiorentina prosegue nel peggiore dei modi. Tra i protagonisti in negativo, soprattutto rispetto all'ottimo rendimento della passata annata, c'è Moise Kean. Fresco di adeguamento del contratto in estate, il centravanti ha messo a segno soltanto due gol in campionato ed è molto lontano dal rendimento che ha fatto esaltare la piazza.

Kean-Fiorentina, una sintonia persa. Addio possibile?

Ci sono possibilità di un addio nel mercato invernale? Tutto dipenderà dalla complicatissima situazione del club viola, ma intanto c'è l'interesse di una squadra di Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Fulham sta preparando un'offerta per Moise Kean da presentare alla Fiorentina.

Occhio a offerte dalla Premier League

Il centravanti italiano, peraltro, ritroverebbe in panchina Marco Silva, allenatore con cui ha già lavorato all'Everton. Proprio il tecnico ha chiesto maggiori alternative in attacco: Rodrigo Muniz va usato con cautela visto l'infortunio e Raul Jimenez, 34enne, dà poche garanzie. Dunque il Fulham, che vuole evitare di lottare per non retrocedere, starebbe proprio cercando l'attaccante della Fiorentina.