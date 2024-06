Un'altra possibilità per Sottil in viola. Ma c'è una pretendente dal campionato spagnolo

La strada per la Fiorentina del futuro, almeno sugli esterni, sembra tracciata: con l'approvazione da parte di Palladino, Riccardo Sottil rimarrà in viola e avrà un'altra opportunità. Intanto, però, per lui soffia anche qualche vento di mercato.

Sirene spagnole per Sottil

Secondo quanto riportato da OK Baleares, su Riccardo Sottil c'è il Mallorca. Pablo Ortells, direttore sportivo del club iberico, lo segue in realtà da diverso tempo e quest'estate il suo interesse è riaffiorato. L'attuale valore di mercato di Sottil (6 milioni di euro) sarebbe ancora troppo altro per gli spagnoli e, probabilmente, la valutazione della Fiorentina sarebbe anche più alta. Un obiettivo comunque più economico di Abde del Real Betis, obiettivo numero uno del Mallorca ma impraticabile.