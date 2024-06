Kouame può partire, la chance è (ancora) nelle mani di Sottil. La chiara decisione della Fiorentina

La Fiorentina lo aspetta da circa tre anni. Tra infortuni molto pesanti, cali di condizione e discontinuità, non sono state stagioni semplici per Riccardo Sottil, tantomeno soddisfacenti a livello di rendimento. Eppure, il club è pronto a concedergli un'altra occasione.

Kouame può partire, non Sottil

I segnali prima della rottura della clavicola sono bastati alla dirigenza viola per confermare l'esterno classe '99 in rosa. Sono arrivati i primi confronti con Palladino, come riportato dal Corriere Fiorentino, da cui emerge ottimismo e grande convinzione nel proseguire insieme.

Kouame, dunque, potrebbe finire sul mercato nonostante il club abbia esercitato l'opzione.