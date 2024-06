A Lady Radio ha parlato il giornalista di Monzanews Stefano Peduzzi ha affrontato vari argomenti di casa Monza cominciando ovviamente dal nuovo tecnico della Fiorentina ed ex mister dei brianzoli, Raffaele Palladino.

‘Palladino ha fatto vedere anche un buonissimo calcio a Monza’

“A Firenze arriva un tecnico ambizioso e con tante idee, anche innovative. Ha espresso un buonissimo calcio, soprattutto nella prima stagione, permettendo al Monza di far sempre una bella figura e salvarsi con largo anticipo. In questa stagione ha anche cambiato alcune cose, avendo capito di avere una squadra qualitativamente inferiore, pensando soprattutto a non perdere alcune partite e giocando in modo più remissivo. Ottenuta la salvezza è mancata un po' di fame in Palladino e nei calciatori”.

‘La Lazio è forte su Colpani, Sottil può essere la carta della Fiorentina’

“Colpani obiettivo della Fiorentina? Il Monza monetizzerà con lui e Di Gregorio ma non solo e il ‘Flaco’ è sul mercato. La Lazio è forte da tempo sul giocatore ma può interessare anche alla Fiorentina, perchè il Monza potrebbe mettere nel mirino un calciatore come Sottil, che ha Riso come agente e questo va considerato. Colpani non è un fedelissimo di Palladino, lo ha bacchettato spesso e volentieri in conferenza stampa, di allenamenti, di struttura fisica. È stato il giocatore più sostituito dell'era Palladino, benchè sia stato il capocannoniere ed il calciatore più tecnico della squadra”.