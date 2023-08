Potrebbe essere in Serie C il futuro dell'ala destra della Fiorentina Destiny Egharevba, che dopo le esperienze con Vis Pesaro e Fiorenzuola è finito nel mirino della Recanatese. I marchigiani, nuovamente inseriti nel Girone B, sono alla ricerca di nuovi elementi per il reparto offensivo.

Come riporta tuttomercatoweb.com, rimane da capire quale sarà la formula del trasferimento del classe 2003 italiano.