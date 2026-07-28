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Non uno, bensì due canali aperti col Venezia. Sulla percentuale non c'è spazio per la trattativa

Redazione /
Moreno
Matias Moreno. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Trattative in corso anche tra Venezia e Fiorentina.

In primo piano c'è il 22enne difensore argentino Matias Moreno. Dal punto di vista economico questa operazione dovrebbe svilupparsi su cifre inferiori rispetto agli 8,5 milioni che avrebbe garantito ai viola il Wrexham

Percentuale

Ma la Fiorentina non sembra intenzionata a rinunciare alla clausola che le consentirebbe di mantenere il 50% dell'eventuale futura rivendita del difensore argentino. 

E anche Sohm

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport c'è anche un altro canale aperto tra le parti: quello che riguarda il centrocampista Simon Sohm, che non è stato convocato per la trasferta inglese della squadra. 

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