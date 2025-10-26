Disastro arbitri in Serie A! Dopo Milan-Fiorentina un altro rigore regalato. Rocchi costretto ancora a prendere provvedimenti...

Dopo le polemiche per il "rigorino" dato al Milan contro la Fiorentina, gli errori arbitrali continuano a caratterizzare le prime giornate di questa Serie A.

Un nuovo caso “rigorino”

Il rigore assegnato agli azzurri dall'arbitro Mariani per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo continua a far discutere. I vertici arbitrali, come scrive La Gazzetta dello Sport, nei colloqui di queste ore e dopo aver rivisto le immagini, sono giunti alla conclusione che l'arbitro Mariani ha sbagliato ad assegnare il penalty, ma l'errore più grave è dell'assistente Bindoni, ovvero colui che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro inducendolo al fischio dopo che in un primo momento aveva lasciato correre.

Un turno di Stop

In attesa delle oramai consuete spiegazioni di Open VAR in programma martedì, per Mariani e soprattutto per l'assistente Bindoni potrebbe prospettarsi un turno di stop, proprio come successo ad Abisso e Marinelli dopo Milan-Fiorentina e fermati per questo turno (dovrebbero però rientrare già per il prossimo).