Rocchi si sfoga: "L'espulsione di Kalulu è sbagliata, ma in questo campionato tutti cercano di fregarci"

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato, al telefono con l'Ansa, riconoscendo immediatamente l'errore di La Penna nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu in Inter-Juventus, a cui hanno fatto seguito immense polemiche.

Le parole di Rocchi

“Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”.

Lo sfogo

"La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perché ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".