Per Nzola spunta l'ipotesi Genoa: la Fiorentina non è però convinta dalla formula del prestito

Il Genoa di Alberto Gilardino è alla ricerca un attaccante per poter rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport l'idea del Grifone sarebbe quella di puntare su M'Bala Nzola, che alla Fiorentina non sta rendendo per quanto si aspettavano staff tecnico e dirigenza viola.

Il prestito però non convince la società gigliata

Per il calciatore angolano sono arrivate altre richieste di trasferimento in prestito, come ad esempio quella della Salernitana. Una formula questa che però continua non convincere del tutto il club viola.