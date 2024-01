La Juventus cala il poker contro il Frosinone e va in semifinale di Coppa Italia: serata storta per gli ex viola Lirola e Cerofolini

Si completa il tabellone delle semifinali di Coppa Italia. La Juventus vince ai quarti di finale battendo in casa il Frosinone per 4-0.

Tripletta di Milik con gli ex viola Lirola e Cerofolini protagonisti in negativo

La gara si apre subito dopo nemmeno dieci minuti, con l'ex terzino della Fiorentina Lirola che stende Miretti in area: calcio di rigore per la Juventus, con Milik che dal dischetto si presenta davanti all'ex portiere viola Cerofolini e sigla l'1-0. Al 38' arriva il raddoppio firmato dall'attaccante polacco servito da McKennie autore di una gran giocata. Nella ripresa al 48' Milik fa tripletta: errore di Cerofolini che prova a servire corto Mazzitelli, ma interviene Locatelli e palla il pallone il centravanti bianconero a porta vuota per il suo terzo gol. Al 61' realizza il gol del definivo 4-0 Yildiz con una bella conclusione di destro in area di prima.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri incontrerà in semifinale la Lazio che ieri ha ottenuto il passaggio del turno vincendo 1-0 nel derby contro la Roma.