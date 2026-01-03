Una Lazio orfana di Castellanos contro la Fiorentina rischia di perdere ulteriori pezzi: interesse dalla Turchia per un top di Sarri

Dopo la cessione, resa ufficiale oggi, di Castellanos al West Ham per 30 milioni di euro, la Lazio si appresta ad iniziare il proprio 2026 senza la sua punta titolare. Con in arrivo due sfide contro Napoli e Fiorentina, nel giro di quattro giorni, è arrivato anche l'interesse dalla Turchia per un altro top.

Occhi su un top

Come riporta Tuttomercatoweb.com, dopo gli interessi conclamati di Sunderland e Newcastle, anche il Fenerbahce è piombato su Guendouzi. Sarebbe già arrivata una proposta ufficiale per il mediano francese, con Sarri che potrebbe dover fare i conti con un'altra assenza pesante.

Due sfide ravvicinate

La partita di domani tra Lazio e Napoli restituirà idee più chiare su come si schiereranno i biancocelesti senza Castellanos: l'indiziato numero uno per il suo sostituto - vista l'assenza di Dia che è in Coppa d'Africa - sarebbe Noslin. L'impressione è che, visto il pochissimo tempo a disposizione, anche contro la Fiorentina (mercoledì 7) la disposizione degli 11 sarà simile. Da capire se con, o senza, Guendouzi.