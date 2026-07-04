Salah trascina per la prima volta l'Egitto agli ottavi dei Mondiali ... e scoppia a piangere

L'Egitto, nella serata di ieri, battendo l'Australia è riuscito per la prima volta nella sua storia ad accedere agli ottavi dei Mondiali per la prima volta. A guidare la formazione egiziana, tanto per cambiare, è stato l'ex - Viola Mohamed Salah.

Capitano e leader

Vero e proprio leader carismatico del gruppo e pur non al meglio, il fuoriclasse appena svincolatosi dal Liverpool ha trascinato i compagni con la sua qualità, realizzando inoltre il proprio calcio di rigore… con un cucchiaio (con tanto di rincorsa per ingannare il portiere australiano Ryan).

Le lacrime a fine partita

Al termine della partita e durante i festeggiamenti, l'ex Fiorentina è letteralmente scoppiato in lacrime, sintomo gioia, della tensione e della stanchezza accumulata durante la partita.