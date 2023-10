Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, sei in Champions al 37%

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge in prima pagina: "Bufera Nazionale". All'interno, invece, a pagina 23: “Fiorentina, Champions al 37%. Dal valore delle rose al rendimento nelle prime 8 giornate: l’algoritmo dà speranza alla squadra di Italiano. I viola non giocano nella coppa più bella da quasi 14 anni"

In basso l'intervista al personal trainer di Duncan: "Duncan cresce, non molla mai di un centimetro". A pagina 24 l'intervista a Casamonti sugli stadi in Italia"