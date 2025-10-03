Fortini al debutto europeo: "Molto contento per l'esordio, ancora di più per la vittoria"

La Fiorentina ha vinto 2-0 nel suo debutto stagionale in fase campionati di Conference League, battendo il Sigma Olomouc al Franchi. Con le reti di Piccoli e di Ndour, la squadra viola è tornata a ottenere un successo dopo oltre un mese.

Debutto in Europa per Fortini

Tra i subentrati, si è visto anche Niccolò Fortini. Il classe 2006 ha potuto godere della serata per il suo debutto assoluto in competizioni europee, commentato così da lui su Instagram: “Molto contento per l’esordio europeo e ancora di piu per la vittoria. Avanti così”.