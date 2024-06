Durante una diretta YouTube del canale La Fiera del Calcio, l’ex attaccante Antonio Cassano ha avuto di parlare anche del triennio di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina.

‘Dopo l’addio di Vlahovic, alla Fiorentina sono arrivati scarti’

“Italiano cosa avrebbe dovuto fare in più rispetto a quanto già fatto? Ha ottenuto tre finali giocando e per l’ennesimo anno Italiano gioca con il massimo goleador delle punte che non ha segnato nemmeno 5 gol, dopo l’addio di Vlahovic, quindi praticamente senza attaccanti. Dopo l’addio del serbo sono arrivati scarti e uno come Kouame che è tornato dal prestito in Belgio, doveva andare via e lui l’ha tenuto e valorizzato: questo è lavoro”.

‘Italiano è uno che non lecca il c**o’

“Se diamo una grande squadra ad Allegri e Mourinho, perchè non dovremmo darla ad Italiano, che lavora ed è competente e forte. Ed è uno che non lecca il c**o, uno che va avanti per la propria strada”.