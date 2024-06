Dopo l’ottima annata alla Ternana, un difensore tornerà alla Fiorentina per giocarsi un posto in rosa. I dettagli

Aquilani e adesso è destinato a giocarsi il futuro con la prima squadra viola: Lorenzo Lucchesi, fiorentino classe 2003, è un calciatore sul quale accendere i riflettori con attenzione. Il difensore mancino è reduce da una stagione alla in Serie B Ternana molto positiva sul piano del rendimento, nonostante la retrocessione ai playout delle Fere. Per Lucchesi 27 presenze con 2 reti e 1 assist, in 2322 minuti giocati. E pensare che fino a fine ottobre 2023, il campo lo aveva a malapena toccato.

Inizio a rilento, poi continuità e qualità in campo

Dopo aver superato alcuni problemi fisici ed essere entrato in condizione a dovere, Lucchesi ha conquistato una maglia da titolare e non l’ha più mollata. Agendo da centrale di sinistra nel reparto a 3 della squadra rossoverde, il calciatore della Fiorentina ha confermato le doti che già aveva evidenziato in viola: grande proprietà tecnica, personalità e ottime letture difensive. Lucchesi è un calciatore che sa impostare la manovra e anche spingersi in avanti per partecipare all’azione.

Lucchesi intervistato dai media ternani

Il difensore si presenterà al Viola Park agli ordini del nuovo tecnico

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com il difensore fiorentino inizierà il ritiro con la prima squadra della Fiorentina, dopo che lo scorso anno non prese parte alla preparazione al Viola Park, passando direttamente in prestito alla Ternana. Lucchesi è un calciatore promettente e che la Fiorentina vuole osservare da vicino, valutandolo attentamente in vista della prossima stagione. Il difensore ha chances di essere confermato in rosa, anche alla luce del triplice impegno al quale sarà chiamata per il terzo anno di fila la squadra gigliata.