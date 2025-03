Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina dal 2016 al 2019, è intervenuto al Salotto Viola su Italia 7: in questo spezzone ha toccato tanti temi, tra cui il ricordo di Davide Astori nel giorno dell'anniversario dalla sua scomparsa.

“Astori? Preferisco parlare della sua persona: Davide ha lasciato in me il ricordo di un uomo positivo, generoso e altruista. Era la figura di riferimento, il cardine dello spogliatoio, una persona speciale. Si occupava lui di far integrare i nuovi arrivati, specialmente i ragazzi più giovani"

“Anche se la Fiorentina ha davanti a sé un calendario proibitivo, quest'anno l'allenatore ha ampiamente dimostrato di essere abile e competente per il ruolo che ricopre: tuttavia, non si può vivere in questa alternanza costante. La parola chiave deve essere ”equilibrio". Comunque, a me Palladino piace già dai tempi del Monza, è anche merito suo se in questa stagione abbiamo visto spesso una Fiorentina combattiva. Poi, naturalmente, tutte le squadre possono avere dei cali: ai tifosi dico di essere comprensivi e di rimanere lucidi nel valutare il suo operato"