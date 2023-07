FOTO: Ed ecco la terza maglia della Fiorentina, una tenuta molto particolare immersa nel dark blue

Colore prevalente il dark blue, così come vi avevamo anticipato, con un altro disegno particolare laterale. Ecco che la Fiorentina presenta anche la propria terza maglia per la stagione che sta per iniziare.

Una collezione, quella realizzata dalla Kappa che sta facendo sicuramente discutere anche perché tutt'altro che convenzionale. Molte critiche, ma anche riconoscimenti, sono arrivati dopo l'uscita della prima e soprattutto della seconda divisa.

Un particolare della terza maglia della Fiorentina della stagione 2023/24

Il tutto in attesa anche della quarta maglia che avrà come colore prevalente il pink (rosa).