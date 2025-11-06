Amiri: "La Fiorentina squadra di alto livello e verrà per vincere. Noi, lo ammetto, pensiamo più al campionato"

La stella del Mainz, Nadiem Amiri, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a poche ore dal match di Conference League contro la Fiorentina.

“Una squadra molto buona”

“Niente paura. Non ho paura di nessuno e giocare in Europa è entusiasmante - ha detto Amiri - La Fiorentina è una squadra molto buona che ha giocato partite europee ad alti livelli. Conosco alcuni di loro, da Gosens a Sabiri a Pongracic”.

“Daremo il cento per cento”

Poi ha aggiunto: “Siamo pronti. Ma ammetto che teniamo più alla Bundesliga. Danny Costa lo abbiamo fermato un po', aveva giocato tanto. La Fiorentina verrà qui per vincere e darà il 100%, ma lo daremo pure noi, pur facendo alcune rotazioni rispetto al campionato”.

Infine: “Contro il Werder Brema abbiamo giocato la miglior partita della stagione, una gara eccellente ho buone sensazioni. Ci siamo parlati tanto e abbiamo capito come dobbiamo giocare”.