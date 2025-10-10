L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Che io sappia non ci sono problemi strutturali all'interno del club, Commisso peraltro non è uno di quelli che sull'aspetto tecnico mette tanto bocca. De Gea? Il rendimento dell'anno scorso è stato stratosferico, quest'anno non ha iniziato agli stessi livelli e sicuramente ha delle responsabilità sui gol subiti da Cagliari e Como, non direi invece la stessa cosa sulla rete di Cristante. Aspetterei però a mettere in discussione De Gea”.

“Kessie mi sarebbe piaciuto”

Poi ha aggiunto: “Mi sembra che Pioli negli ultimi anni abbia sempre preferito un centrocampo più fisico che tecnico, ha vinto uno scudetto con Kessie, Tonali e Bennacer. Alla Fiorentina servono un po' di muscoli nel mezzo, Sohm ce l'ha ed ha anche molta gamba ma forse non è intelligentissimo a livello tattico. Kessie, di cui s'era fatto il nome in estate, mi sarebbe piaciuto molto. Fagioli? Sono un suo adoratore, ma è oggettivo che non stia rendendo. Al contempo è un valore della società, quindi bisogna trovare il modo di recuperarlo. Vediamo, magari stare un po' fuori può fargli bene”.

“Con la Roma la Fiorentina mi è piaciuta”

Infine: “I difetti dell'anno scorso sono rimasti, la squadra è lenta nel girare il pallone e ha poche idee offensive. Pioli stesso sta cercando di capire quale direzione prendere, con la Roma ad esempio la squadra mi è piaciuta però purtroppo siamo in un momento in cui servono punti, e il calendario non aiuta. Capisco la preoccupazione dei tifosi, però credo che questo sia il momento per la tifoseria di stringersi intorno alla squadra per evitare che si entri in una situazione davvero brutta".