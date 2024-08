Non ci sono dubbi sul fatto che Nicolas Valentini diventerà un giocatore della Fiorentina. Ciò che resta tutt'ora in sospeso sono però le tempistiche dell'operazione: da una parte il club viola vorrebbe portarlo a Firenze subito, dall'altra il Boca Juniors non intende fare sconti.

Situazione in stallo

Fiorentinanews.com ha fatto il punto su Valentini con il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis: “È una situazione in stallo ormai da settimane. Il contratto del giocatore scade il 30 dicembre e c’è già un accordo tra lui e la Fiorentina, ma il Boca Juniors si è messo di traverso adottando una linea dura nei confronti del ragazzo che come sappiamo è finito fuori rosa dopo aver rifiutato il rinnovo”.

Le richieste del Boca Juniors

Una soluzione esiste, ma alle condizioni del Boca: “La posizione del club argentino - ha aggiunto De Santis - è molto rigida e per sbloccarla la Fiorentina non può fare altro che accontentare le sue richieste sull'indennizzo. Parliamo di 4/5 milioni di dollari più una percentuale tra il 10 e il 20 per cento sulla futura rivendita. Il Boca non è disposto a lasciar andare subito Valentini scendendo sotto a queste cifre”.