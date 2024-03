L'allenatore ex Fiorentina Delio Rossi è tornato sul famosissimo episodio della lite in panchina con Adem Ljajic, ai tempi della sua avventura a Firenze. Ecco il suo commento a TVPlay: “Quell'episodio mi ha tolto tanto. La mia carriera è stata condizionata. Quello è stato un fatto molto scenico, sono anche scivolato. Altrimenti non sarebbe successo ciò che è successo. Fosse accaduto negli spogliatoi, nessuno l'avrebbe saputo. E chissà se avessimo vinto”.

“Ipocrisia anche col caso Acerbi”

E aggiunge: “In generale, nel mondo del calcio, c'è tanto perbenismo e tanta ipocrisia. Ultimamente si è visto con il caso Acerbi, ma anche nell'episodio che ha coinvolto D'Aversa. Dal divano davanti alla tv è facile parlare, per un giudizio su una persona bisogna conoscerla”.