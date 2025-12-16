Graziani: “Fiorentina più forte ma il campo dice tutt’altro. A Vanoli bisogna dare tempo di integrarsi in una realtà catastrofica”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex viola 'Ciccio’ Graziani ha commentato le enormi difficoltà della Fiorentina, cercando una via per uscire dalla disastrosa situazione della squadra gigliata.

‘Tunnel buio, senza spiragli… il pensiero va ai 30 punti da fare’

“La fotografia attuale della Fiorentina è terribile, difficile da interpretare. Continuo a pensare che la rosa di quest’anno sia più forte tecnicamente di quella dello scorso, il campo però ci dice tutt’altro. La Fiorentina è in un tunnel al buio, e ovunque ti giri non vedi spiragli di luce. Ciò che dice però è che che mancano ancora 23 partite e ci sono 69 punti in palio, la salvezza si dovrebbe aggirare sui 35-36 punti. L’unico pensiero che mi viene in mente è che la Fiorentina se fa 30 punti si salva. La Fiorentina deve fare la corsa su stessa”.

‘La Fiorentina ha i valori tecnici per uscirne’

“La situazione prima o poi dovrà migliorare, non so quanto… ma la squadra è molto impaurita e non so oggi chi potrebbe ridare autostima, serenità, coraggio. La squadra ha i valori tecnici per venirne fuori, serve la scintilla che ancora non si è trovata e che va accesa. Cambio di allenatore? È già stato fatto, Vanoli è arrivato da un mese e bisogna dargli il tempo per integrarsi al meglio, con una realtà difficile e che è diventata catastrofica. Non penserei a cambi di modulo ma a come intervenire nello spogliatoio per dare coraggio ai calciatori, perché dipende tutto da loro”.