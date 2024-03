Nazionale, un infortunio dell'ultim'ora fa slittare l'esordio di un attaccante. E anche Jack potrebbe riposare

Tegola per Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese convocato in Nazionale da Luciano Spalletti. L'attaccante ex Pisa era in procinto di giocare da titolare domani sera contro l'Ecuador, ma dovrà rinviare l'appuntamento a causa di un problema fisico accusato nelle scorse ore.

Infortunio in Nazionale, salta il debutto Lucca

Un probabile risentimento muscolare al flessore della coscia destra frena Lorenzo Lucca che verrà escluso dal match di domani sera contro l'Ecuador al Red Bull Stadium di Harrison (New Jersey). Si tratta del secondo e ultimo in programma per l'Italia in questa finestra in vista degli Europei. Lucca avrebbe debuttato con la Nazionale maggiore, ma dovrà attendere ancora.

Riposa anche Jack?

Anche Giacomo Bonaventura, tuttavia, potrebbe saltare il match amichevole. Il centrocampista della Fiorentina, protagonista in negativo dell'errore che ha portato al momentaneo pari il Venezuela, dovrebbe essere “risparmiato” dal ct Spalletti, che potrebbe andarci giù di turnover.