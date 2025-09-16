Partenza tutt'altro che buona in campionato per la Fiorentina che ha due punti in classifica dopo tre partite. Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, resta comunque ottimista per il futuro.

“Mi fido di Pioli”

“Ci fosse stata una situazione così con un allenatore inesperto, come il primo Italiano o il Palladino - ha detto Polverosi a Lady Radio - avrei avuto molti timori in più per la Fiorentina. Se non ne viene a capo Pioli è un problema sia per lui che per la squadra. Ma mi fido perché il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti”.

“Meglio di lui la Fiorentina…”

Poi ha aggiunto: “Meglio di Pioli non so chi potesse prendere la Fiorentina. Il giocatore che farei giocare è Fazzini, ma il tecnico viola ci sta arrivando su questo, perché il primo che mette è sempre lui”.