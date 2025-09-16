Polverosi: "Uno meglio di Pioli la Fiorentina non lo poteva prendere. Ci fossero stati il primo Italiano o Palladino in una situazione simile sarebbe stato più preoccupante"
Partenza tutt'altro che buona in campionato per la Fiorentina che ha due punti in classifica dopo tre partite. Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, resta comunque ottimista per il futuro.
“Mi fido di Pioli”
“Ci fosse stata una situazione così con un allenatore inesperto, come il primo Italiano o il Palladino - ha detto Polverosi a Lady Radio - avrei avuto molti timori in più per la Fiorentina. Se non ne viene a capo Pioli è un problema sia per lui che per la squadra. Ma mi fido perché il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti”.
“Meglio di lui la Fiorentina…”
Poi ha aggiunto: “Meglio di Pioli non so chi potesse prendere la Fiorentina. Il giocatore che farei giocare è Fazzini, ma il tecnico viola ci sta arrivando su questo, perché il primo che mette è sempre lui”.