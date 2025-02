In casa Inter un centrocampista lavora a parte e non è al top. Ma per la Fiorentina...

In campo oggi l'Inter di Simone Inzaghi, che prepara il match di recupero contro la Fiorentina in programma giovedì sera al Franchi. Tutti in gruppo tranne Correa e Zielinski ad Appiano Gentile.

L'ex Napoli ha svolto un programma in palestra a causa di una leggera sindrome influenzale. Domani, mercoledì 5 febbraio, tornerà a lavorare con la squadra e dunque sarà convocabile per il match contro i viola.