Joseph e Catherine incontrano gli staff della Fiorentina al Viola Park: ribadita la volontà di continuare verso l'obiettivo salvezza

Mentre la squadra Fiorentina di Paolo Vanoli era a lavoro per preparare la trasferta di sabato pomeriggio contro il Napoli, quest'oggi all'interno del Viola Park è andato in scena un importante incontro che sancisce di fatto l'inizio della nuova gestione.

Joseph e Catherine confermano la volontà di mantenere il comando della Fiorentina

Questo pomeriggio il direttore generale vita Alessandro Ferrari ha presentato ufficialmente il nuovo presidente del club Joseph Commisso e sua madre Catherine a gran parte dello staff di ACF: presenti oltre 300 tra membri del settore sportivo, staff tecnici e medici, e quello amministrativo, utile alla gestione dell'intera struttura. E' stata un'occasione per confermare con fermezza l'intenzione della famiglia Commisso di mantenere il timone della società, e per sottolineare come le energie di tutti sono incentrate nel risollevare la Prima Squadra dalla situazione che sta vivendo e nel continuare l'ottimo lavoro svolto con il settore giovanile e con le squadre femminili.

E' in arrivo aria fresca in casa viola

Il direttore generale ha poi voluto sottolineare come incontri del genere diventeranno d'ora in poi più frequenti, per tenere continuamente tutti aggiornati su obiettivi, traguardi e scenari della società: la volontà del Fiorentina è quella di migliorare e implementare la comunicazione all'interno delle sue mura.