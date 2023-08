Quattro i nomi sul taccuino di Pradé per il colpo in difesa

Sono quattro i nomi che La Nazione fa per il colpo in difesa che vuole mettere a segno la Fiorentina prima della fine del mercato, per ripopolare un reparto che ha visto l'uscita di Igor e l'ingresso di Mina, con Milenkovic, Quarta e Ranieri ancora in viola.

Italiano ha provato molto anche Comuzzo là dietro, ma Pradé vuole continuare la campagna acquisti con un difensore. Appunto quattro i nomi sul suo taccuino: due di piede destro, Nelsson e Rouault, e due di piede sinistro, Senesi e Murillo. Italiano conta di avere presto a disposizione un mancino.