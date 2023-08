Verso la fine del mercato con colpi in canna e... Due cessioni ingombranti in casa Fiorentina

La Nazione fa il punto su quelli che saranno gli ultimi giorni di mercato in casa Fiorentina, che ha accolto ieri Lucas Beltran al Franchi. Nelle prossime ore l'ufficialità del suo acquisto, per poi concentrarsi sul possibile nuovo difensore e gli ultimi ritocchi alla rosa.

Al di là degli innesti, la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato ha anche da piazzare due cessioni ingombranti per quanto riguarda il peso economico dei giocatori in questione: Jovic e Amrabat. Il primo per uno stipendio diviso a metà con il Real Madrid, il secondo per il gruzzolo che la Fiorentina aspetta nelle sue casse.