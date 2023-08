Kokorin segna e viene applaudito dal Franchi. Ma l'Ofi trova il pari nel finale

93': Finisce la partita, Fiorentina e Ofi Creta terminano questa amichevole sull'1-1. Al gol di Kokorin ha risposto nel finale Phelyppe. Applausi lo stesso ai giocatori viola al termine della gara.

90': Calcia Denes, tiro telefonato tra le braccia del portiere.

89': Gol dell'Ofi Creta. Manovra fluida dei greci con Mosquera che appoggia palla a Phelyppe, il quale non ha problemi ad appoggiare in fondo al sacco da due passi e a porta vuota, 1-1.

86': Milenkovic costretto ad intervenire in scivolata per contenere la conclusione ravvicinata di Phelyppe. Palla in angolo.

81': Momenti di tensione tra Dodò e Abanda. Emmanuele è costretto a dividerli.

80': Uscita dal campo, con ovazione, per Kokorin, sostituito da Denes. Dentro anche Sabiri per Arthur.

78': Mandragora lascia il campo per far posto ad Amatucci.

76': Altra occasionissima sui piedi di Bonaventura che dall'altezza del dischetto calcia centrale e consente a Mandas di respingere.

74': Bonaventura riceve palla in mezzo all'area e tira in porta. Tiro che viene deviato e contenuto dall'avversario e poi bloccato a terra da Mandas.

73': Sul capovolgimento di fronte, Kokorin smarca bene Brekalo, che tenta il tiro al giro dal limite sul secondo palo ma sbaglia la misura.

72': Pareggia il conto dei pali in questa partita Phellype. Il suo destro, piazzato, rasoterra cogli il montante.

67': Bonaventura da posizione defilata impegna il portiere avversario.

66': E' di Mosquera il primo tiro in porta, si fa per dire, della ripresa dell'Ofi, Terracciano blocca senza il minimo problema.

62': E' la volta di Dodò dalla distanza. Con tanto spazio e tanto tempo per prendere la mira, il brasiliano spara alto.

57': Bonaventura guadagna la linea di fondo e mette una palla dietro. Dopo un rimpallo la controlla Kokorin, che calcia però a lato da ottima posizione. Peccato, poteva essere la sua doppietta personale.

53': Cross morbido di Kokorin per la testa di Nzola che mette però la palla fuori. Bella combinazione.

50': Mandas sbaglia il rinvio, pallone che finisce sui piedi di Brekalo al limite dell'area. Il croato però, invece di tirare in porta va a puntare un avversario che gli porta via il pallone. Italiano si arrabbia molto in panchina per questa occasione gettata al vento.

47': Kokorin lancia Nzola che si ritrova da solo davanti al portiere dell'Ofi. Tutto però viene vanificato dal guardalinee che segnala il fuorigioco dell'attaccante gigliato, per il disappunto del pubblico.

46': La Fiorentina si ripresenta in campo nel secondo tempo con la stessa formazione del primo, con l'unica eccezione di Sottil, sostituito da Nzola. L'angolano si piazza al centro, mentre Kokorin va a fare l'attaccante esterno.

45'+1': Finisce il primo tempo con la Fiorentina in vantaggio per 1-0, grazie al gol siglato da Kokorin al 35'.

43': Velleitaria conclusione da quasi trenta metri di Martinez Quarta che finisce abbondantemente lontana dalla porta avversaria.

42': Kokorin appoggia il pallone a Sottil che calcia dal limite, di prima intenzione, il suo tiro viene però deviato e messo lontano dai pali della squadra cretese.

40': Discesa sulla destra di Dodò che dimostra di avere già un buon passo. Cross in corsa del brasiliano che però viene bloccato dal portiere dell'Ofi.

37': Destro piazzato di Arthur dai venti metri, palla che esce di pochissimo sfiorando il palo alla sinistra di Mandas.

35': GOOOLLL! Bella palla filtrante di Sottil per Kokorin, partito sul filo del fuorigioco. Il russo batte Mandas con un destro rasoterra da dentro l'area, 1-0.

31': Buona azione della Fiorentina con Kokorin che lascia palla a Sottil il quale viene buttato giù da un giocatore dell'Ofi. L'arbitro Emmanuele non rileva però alcun fallo.

27': Iniziativa personale di Arthur che viene steso poco fuori area. Dai 20 metri calcia la punizione Sottil che impegna Mandas, il quale si esibisce con una presa plastica.

24': Bonaventura prova a piazzare una conclusione di interno dal limite, ne esce fuori un tiro lento e che termina anche fuori.

23': Conclusione dalla lunga distanza di Mandragora, esce fuori un rasoterra che viene parato dal portiere avversario.

17' Incredibile serpentina di Bonaventura che con un filtrante lancia in area Brekalo: il croato, da posizione tutt'altro che defilata, centra il palo destro della porta dell'Ofi Creta.

14' Punizione da ottima posizione per la Fiorentina: il pallone calciato da Mandragora super la barriera ma va a pochi centimetri dal palo della porta ospite.

10' La Fiorentina ci prova ancora, questa vola sulle fasce: i greci però capiscono tutto, lasciano in fuorigioco Sottil.

7' Nonostante il predominio dal punto di vista del possesso palla la Fiorentina non riesce a trovare il varco giusto per punire l'Ofi.

3' Prima occasione della gara per l'Ofi Creta: l'ex viola Bakic serve Diko a tu per tu con Terracciano, l'attaccante però incrocia troppo il tiro e mette il pallone sul fondo.

1' Fischio d'inizio.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Brekalo; Kokorin. All. Vincenzo Italiano

Sarà soprattutto il Beltran-day ma anche l'occasione per fare le prove generali in vista dell'esordio in campionato: la Fiorentina ospita l'Ofi Creta, settimo nello scorso campionato greco. Stasera Italiano dovrebbe infatti schierare una formazione più vicina a quella titolare rispetto al test di ieri. A margine naturalmente anche il primo bagno di folla per Lucas Beltran, appena sbarcato dall'Argentina. Appuntamento alle 20 al Franchi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.