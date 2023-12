La Fiorentina non vuole mollare la pista Theate, ma il Rennes alza il muro: le condizioni e il prezzo di una possibile operazione per il centrale belga

La Fiorentina continua a guardarsi intorno per quanto riguarda un possibile acquisto di un centrale nel mercato di gennaio. A piacere, come scrive il Corriere dello Sport, è sempre Arthur Theate del Rennes. L'ex Bologna era stato seguito dai viola anche nel mercato estivo senza poi raggiungere nessun accordo con il club francese.

In questa prima parte di stagione il belga ha collezionato 17 presenze e un gol, attirando l'attenzione anche di altre squadre come la Roma. La difficoltà rimane la volontà del Rennes di non accettare una cessione in prestito e a metà stagione. La società viola non vuole mollare la pista, ma la sensazione è quella che uno spiraglio si possa aprire solo a fine stagione e per un'offerta non inferiore ai 20 milioni di euro. A giugno, poi, ci sarà da valutare l'intero pacchetto di centrali viola, ma quello sarà un altro argomento ancora.

