Al TGR RAI Toscana ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, commentando la partita tra Cukaricki e Fiorentina che si è giocata ieri sera in Serbia. Queste le sue parole: "Sento giudizi drastici. L'obiettivo era vincere e prendere il primo posto nel girone. Non dimentichiamoci che la Fiorentina giocava lontano, in un posto sperduto in Serbia. I giocatori non sono robot. L'obiettivo è stato centrato. Meglio mettere le energie nella partita contro il Bologna. Poi ha segnato Nzola, questa è la nota positiva.

Contro il Bologna mi aspetto una nuova rotazione tra i titolari, la Fiorentina deve giocare da Fiorentina. Mancano i gol delle punte, ma aspettiamo Nzola, giocatore che anno scorso per certi versi abbiamo ammirato. Ma la Fiorentina deve giocare con più rabbia e velocità sotto porta".