Sarri: "A Cataldi ha fatto molto bene l'anno alla Fiorentina, fuori dal suo ambiente. Sarebbe un centrocampista da big se..."

Il calciatore ex Fiorentina Danilo Cataldi si è ripreso un posto da protagonista nella sua Lazio, squadra di cui è tifoso da una vita. A rimetterlo al centro del progetto è stato ovviamente il tecnico Maurizio Sarri, che a Sky Sport ha parlato anche dell'ex viola.

Sarri elogia il suo ‘pupillo’ Cataldi

“Per un romano, qualunque sia la fede, giocare a Roma non è mai semplice, anzi. Alla fine a Danilo fare un anno alla Fiorentina, fuori dal suo ambiente, gli ha fatto decisamente bene”.

“Cataldi è un giocatore veramente forte dal punto di vista tecnico. Forse gli manca un pizzico di cilindrata, nel senso che se avesse un motore leggermente superiore di quello che ha, sarebbe davvero un centrocampista da big”.