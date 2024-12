Firenze l'aspettava da tempo, una serata che mancava da tanto. Palladino carico per lo scontro-diretto, Fiorentina pronta a sognare

Finalmente questo giorno è arrivato. A Firenze, la partita dell'anno è sempre quella contro la Juve, poiché vige una rivalità lunga decenni. Ma in questa stagione, Fiorentina-Inter si prende sicuramente gli onori della cronaca. O meglio, dell'avvicinamento ad essa.

Viola in forma smagliante, fra le migliori in tutta Europa

Entrambe appaiate allo stesso punteggio, alle spalle, di un solo punto, della capolista (almeno al termine dell'ultima giornata di Serie A, ndr), la Fiorentina ha, in casa, un possibile scontro diretto per i vertici altissimi della classifica. Negli ultimi mesi, soltanto il Liverpool ha totalizzato tanti punti quanti i Viola di Palladino; con il successo che recentemente è stato ritrovato anche in Conference. Stasera l'appuntamento più importante di dicembre - anche se siamo appena al primo giorno del mese - quello che potrà far capire tanto sulle ambizioni della formazione gigliata. Il dicembre viola sarà zeppo, carico di partite ravvicinate; a cominciare già da mercoledì prossimo, dove - sempre al Franchi - arriverà l'Empoli in un incontro da dentro o fuori. Ma stasera c'è solo l'Inter a cui pensare.

Come successo con il Milan… Palladino vuole regalare un'altra notte da sogno a Firenze

Palladino vuole continuare a stupire e l'avversario è quello giusto per tirare fuori un'altra prestazione degna di quella avuta, ad esempio, contro il Milan. In questa stagione, d'altronde, la Fiorentina può puntare su un super De Gea, su due esterni straripanti come Gosens e Dodo, su una mediana solida e prolifica ma, più di tutto, su un centravanti degno di tale nome. A Inzaghi, invece, mancheranno alcune pedine fondamentali, come Acerbi e Pavard, due titolarissimi della difesa che imporranno al tecnico nerazzurro di schierare un terzetto arretrato obbligato. La Fiorentina, questa notte, ha l'occasione della stagione davanti a sé: questa sera è OBBLIGATORIO provarci. Firenze è carica, Palladino proverà a regalare un'altra notte da sogno ai fiorentini. E col Natale che si avvicina… A buon intenditor poche parole.