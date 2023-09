Arthur più Maxime, così il centrocampo di Italiano torna alle origini. Ma guai a lasciare da parte Mandragora e Duncan

Con l’addio di Sofyan Amrabat, il centrocampo della Fiorentina non ha perso tanta qualità, ma sicuramente viene meno della sua fisicità. Il lavoro del marocchino, specialmente in fase di interdizione, era molto importante per una formazione che fa della tecnica il suo baluardo. Adesso, però, senza più i muscoli del nuovo mediano dei Red Devils, Italiano dovrà pareggiare i conti con le doti palla al piede di Maxime Lopez.

L’acquisto dell’ex Sassuolo è passato un po’ in sordina, complice la coincidenza del suo arrivo con il ritorno del playoff di Conference League. Ma il marsigliese potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella nuova Fiorentina targata 2023/24. Insieme ad Arthur, infatti, questa (nuova) coppia si riavvicina molto alle caratteristiche tecniche di Lucas Torreira, il regista che – a quanto pare – mancava eccome a Vincenzo Italiano (e forse pure alla dirigenza ‘tecnica’).

Il nuovo numero 8 viola, tuttavia, dovrebbe – anche se qui è cosa buona usare il condizionale – essere stato ingaggiato come riserva dell’ex Juve, nonostante il ruolo ricoperto nella compagine di Dionisi. Difatti, ci sono ben due profili che la Viola non può lasciare da parte, vista la loro utilità tattica. Mandragora e Duncan, entrambi confermati quest’estate, dovrebbero essere i due “mediani” che ruotano accanto ai registi, in una zona di campo tutt’altro che banale.

La partenza di Amrabat, dunque, non significherà “largo alla tecnica e abbasso la fisicità”, piuttosto un cauto ritorno verso l’Italiano Primo di Firenze, dove comandava un centrocampo a tre formato da Torreira, Bonaventura/Castrovilli e appunto proprio Duncan. Inoltre, le doti balistiche di Mandragora potrebbero fare molto comodo ad una squadra, che sì gioca molto bene, ma pecca nelle conclusioni da fuori e dal limite dell’area.