FIGC al fianco di Ceferin, ritirato il sostegno alla candidatura di Infantino. Malagò: "Lavoriamo con la UEFA"

Visto il terremoto nel calcio mondiale, anche la FIGC ha preso una posizione. Questo il comunicato ufficiale: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027”.

Ritirato il sostegno alla candidatura di Infantino

“Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali”.

FIGC al fianco della UEFA

Le parole di Giovanni Malagò: “Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi; ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”.